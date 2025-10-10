DAX24.591 -0,1%Est505.619 -0,1%MSCI World4.338 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.065 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,64 -2,4%Gold3.986 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

10.10.25 16:09 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 150,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
130,10 EUR -0,14 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 150,60 USD an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 151,36 USD. Bei 150,53 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 150,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 220.513 Procter Gamble-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 16,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 149,59 USD fiel das Papier am 09.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,30 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 24.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Procter Gamble rechnen Experten am 21.10.2026.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

