Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend mit roter Tendenz

09.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 150,50 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 150,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,59 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,74 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 398.466 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 16,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2025 bei 149,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,30 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,89 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Procter Gamble möglicherweise am 21.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,97 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

