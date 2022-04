Bau wird eingestellt: SpaceX beschränkt die Crew-Dragon-Flotte auf vier Raumkapseln

• Flotte wird auf vier Crew Dragon Raumkapseln beschränkt• SpaceX setzt auf wiederverwendbare Raumfahrzeuge• Orbitalflugtest der Starship-Rakete könnte schon im Mai stattfinden

Das Raumfahrtunternehmen von Tesla-CEO Elon Musk stellt wohl die Produktion der Crew-Dragon-Astronautenkapseln ein. Dies gibt eine leitende Angestellte von SpaceX gegenüber dem Nachrichtendienst Reuters an. Die Flotte der Crew Dragons wurde auf vier Kapseln beschränkt. Insgesamt konzentriere das Unternehmen seine Ressourcen auf sein Raumschiffprogramm der nächsten Generation. Damit einhergehend steht das Team um SpaceX vor neuen Herausforderungen, da es lernen muss, eine Flotte zu warten und unerwartete Probleme schnell zu beheben, ohne den vollen Zeitplan der Astronautenmissionen zu stören. "Wir beenden unsere letzte (Kapsel), aber wir stellen immer noch Komponenten her, weil wir sie überholen werden", erklärt SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell gegenüber Reuters. Das Unternehmen werde jedoch weiterhin in der Lage sein, weitere Kapseln zu bauen, falls in Zukunft ein Bedarf entstehe.

Seit 2020 hat SpaceX mit der Crew-Dragon-Flotte bereits fünf Besatzungen aus staatlichen sowie privaten Astronauten ins All gebracht. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf wiederverwendbaren Raumfahrzeugen, weshalb die Kapseln nach jedem Flug in den SpaceX-Einrichtungen in Florida, die das Unternehmen "Dragonland" nennt, überholt werden. Nach mehrfacher Benutzung der Kapseln gebe es jedoch auch Probleme mit dem Lebenszyklus, wie der pensionierte NASA-Astronaut und ehemaliger SpaceX-Abteilungsleiter Garrett Reisman erklärt, der das Unternehmen mittlerweile in Fragen der bemannten Raumfahrt berät. "SpaceX ist wirklich gut darin, diese Probleme schnell zu identifizieren und dann schnell zu beheben", so Reisman gegenüber der Agentur.

Ein möglicher Nachfolger der Crew Dragon sei die Starship-Rakete. "Starship, wenn es seine Designziele erreicht, wäre in der Lage, alles, was Falcon 9, Falcon Heavy und Dragon tun können, kostengünstig zu ersetzen", erklärt Reisman. Bei Fertigstellung soll es die Starship-Rakete außerdem weitaus weiter als nur bis zur ISS schaffen. Geplant sind zum Beispiel Flüge zum Mond und zum Mars. Der erste Start einer Starship-Rakete hatte sich jedoch aufgrund von Hürden bei der Triebwerksentwicklung und behördlichen Überprüfungen um Monate verzögert.

First Starship orbital flight will be with Raptor 2 engines, as they are much more capable & reliable. 230 ton or ~500k lb thrust at sea level.



We’ll have 39 flightworthy engines built by next month, then another month to integrate, so hopefully May for orbital flight test.