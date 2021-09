VW-Aktie im Plus: Volkswagen baut Batteriewerk in China

In Hefei im Osten Chinas sollen in der Fabrik zunächst zwischen 150.000 und 180.000 Hochvoltbatteriesysteme produziert werden, kündigte der Wolfsburger DAX -Konzern an. Bis 2025 sollen mehr als 140 Millionen Euro in das Werk investiert werden. Der Produktionsstart sei für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

Volkswagen produziert im Leitwerk in Braunschweig bereits bis zu 500.000 Batteriesysteme. In dem Werk werden Systeme geplant, entwickelt und produziert. Neben China entstehen derzeit auch in der Tschechischen Republik (Mlada Boleslav) und in den USA (Chattanooga) Kapazitäten für die Fertigung von Batterien. Ziel ist es, innerhalb weniger Jahre über 1 Million Batteriesysteme jährlich herstellen zu können.

Für die VW-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,96 Prozent auf 188,92 Euro hoch.

