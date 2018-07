Fresenius-Aktie dennoch leichter: Fresenius bestätigt Jahresziele

Organisch wuchs der DAX -Konzern im abgelaufenen Quartal um 4 Prozent. Allerdings machten sich Wechselkurseffekte wie schon im Vorquartal negativ bemerkbar.

Von April bis Juni gingen die Erlöse um 2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück. Währungsbereinigt legten die Umsätze dagegen um 5 Prozent zu. Analysten hatten hier im Mittel mit 8,434 Milliarden Euro gerechnet. Das operative Ergebnis (EBIT) sank vor Sondereinflüssen um 3 Prozent auf 1,145 Milliarden Euro. Währungsbereinigt ergab sich dagegen eine Zunahme um 2 Prozent. Analysten hatten hier im Mittel ihrer Schätzungen 1,133 Milliarden Euro veranschlagt.

Unterm Strich verdiente die Fresenius SE & Co KGaA vor Sondereinflüssen 472 Millionen Euro und damit 3 Prozent mehr als im Jahr davor. Währungsbereinigt lag das Plus bei 7 Prozent. Analysten hatten der Fresenius SE & Co KGaA mit im Mittel 463 Millionen Euro dagegen etwas weniger zugetraut. Unter Herausrechnung der Kosten für die Weiterentwicklung des von der Merck KGaA übernommenen Biosimilars-Geschäfts verblieben unterm Strich 499 Millionen Euro.

Die Jahresziele von Fresenius haben unverändert Bestand. Demnach plant das Management auf währungsbereinigter Basis in diesem Jahr weiterhin mit einem Erlösanstieg um 5 bis 8 Prozent. Das Konzernergebnis soll zu konstanten Wechselkursen um 6 bis 9 Prozent zulegen. Unter Herausrechnung der Kosten für die Weiterentwicklung des von der Merck KGaA übernommenen Biosimilars-Geschäfts soll das Konzernergebnis währungsbereinigt um 10 bis 13 Prozent steigen. Im Konzernausblick ebenfalls nicht enthalten sind noch ausstehenden Akquisitionsabschlüsse.

Basierend auf der starken Entwicklung von Fresenius Kabi im ersten Halbjahr 2018 rechnet der Gesundheitskonzern für seine auf Infusionsprodukte und klinische Ernährung spezialisierte Sparte in diesem Jahr nun mit einem währungsbereinigten EBIT-Wachstum zwischen minus 2 und plus 1 Prozent. Bislang hatte Fresenius für Kabi einen Rückgang um 6 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt.

Am Markt reagieren Anleger dennoch weniger positiv - die Papiere fielen letztlich um 4,29 Prozent auf 66,02 Euro.

