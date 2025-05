ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 7,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 0,5 Prozent auf 7,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,05 EUR. Zuletzt wechselten 1.411.432 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 7,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,61 Prozent wieder erreichen. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 56,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,077 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,68 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,56 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,863 EUR in den Büchern stehen haben wird.

