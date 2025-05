ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verbilligt sich am Freitagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 7,00 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 7,00 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,00 EUR ab. Bei 7,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 641.232 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2024 bei 7,84 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,077 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,68 EUR an.

Am 06.03.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 867,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,863 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

