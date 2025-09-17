ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 5,86 EUR.
Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 5,86 EUR abwärts. Bei 5,86 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 174 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Abschläge von 23,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,68 EUR.
Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,39 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,803 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.
ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz
ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten
