ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 5,91 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 5,91 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,86 EUR aus. Mit einem Wert von 5,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46.962 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 44,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,68 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,803 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

