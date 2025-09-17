ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,90 EUR nach oben.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,90 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,90 EUR. Bei 5,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.492 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 31,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,053 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,51 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,803 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

