ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 5,79 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:47 Uhr 1,4 Prozent auf 5,79 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,78 EUR ab. Bei 5,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.858 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,32 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,51 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,803 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

