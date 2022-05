PUMA SE Aktie News: PUMA SE legt am Mittag zu

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 71,78 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 73,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 72,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.064 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,80 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 62,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 15,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,61 EUR an.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,46 Prozent auf 1.912,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Am 27.07.2023 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 3,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

