PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Mittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PUMA SE. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Das Papier von PUMA SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 22,52 EUR. Bei 22,65 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,85 EUR. Bisher wurden heute 688.820 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 11.05.2024 markierte das Papier bei 53,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,23 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 21,25 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 5,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,751 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 39,85 EUR.

PUMA SE gewährte am 22.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent auf 2,29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,98 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

