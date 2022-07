PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 14.07.2022 09:22:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 64,26 EUR. Das Tagestief markierte die PUMA SE-Aktie bei 64,18 EUR. Bei 64,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.607 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 44,32 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 57,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Abschläge von 10,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,39 EUR.

Am 27.04.2022 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.912,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.548,80 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte PUMA SE am 26.07.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,64 EUR je Aktie belaufen.

