PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 24,39 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 24,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PUMA SE-Aktie bei 24,55 EUR. Bei 24,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 253.546 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 54,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 21,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,87 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,751 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,820 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,95 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Am 22.01.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1,98 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Experten taxieren den PUMA SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,49 EUR je Aktie.

