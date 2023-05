PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagvormittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel PUMA 44,61 EUR

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 44,87 EUR. Das Tagestief markierte die PUMA SE-Aktie bei 44,71 EUR. Mit einem Wert von 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 33.063 Aktien.

Bei 72,64 EUR markierte der Titel am 10.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 61,89 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,31 EUR am 04.11.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 7,93 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,25 EUR.

Am 26.04.2023 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 2.187,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.912,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,41 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

