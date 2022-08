PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 4,2 Prozent auf 62,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PUMA SE-Aktie bisher bei 63,14 EUR. Mit einem Wert von 60,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.034 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,42 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 8,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,75 EUR aus.

PUMA SE ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,33 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 2.002,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.589,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte PUMA SE am 26.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 24.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,67 EUR fest.

