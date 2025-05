QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 37,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 37,88 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,45 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 37,82 EUR. Mit einem Wert von 38,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 145.719 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 25,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,61 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.02.2025. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 521,20 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,80 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je QIAGEN-Aktie.

