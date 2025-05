QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 37,62 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 37,62 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 37,61 EUR. Bei 38,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.799 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 9,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,00 EUR aus.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,37 Prozent gesteigert.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

