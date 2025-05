QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,22 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 38,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 38,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,01 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.775 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 10,41 Prozent sinken.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.02.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 458,80 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

