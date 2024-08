QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf QIAGEN-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 41,04 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 41,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,05 EUR. Bisher wurden heute 220.976 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von 6,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,76 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,73 EUR an.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 485,40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,13 USD je Aktie.

