QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,65 EUR abwärts.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 34,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 34,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.407 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,65 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,00 EUR.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 509,16 Mio. USD eingefahren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,27 USD je QIAGEN-Aktie.

