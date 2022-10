QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,1 Prozent auf 43,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 43,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.959 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 51,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,14 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,64 EUR an.

Am 27.07.2022 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 515,51 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 567,30 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2022 2,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

