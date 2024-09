QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Donnerstagmittag ab

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 41,44 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 41,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.336 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 4,73 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,97 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 USD je Aktie belaufen.

