QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 38,86 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 38,96 EUR. Bei 38,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.890 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 458,80 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie in Grün: QIAGEN will an starken Jahresstart anknüpfen - Neuer Aktienrückkauf

Aktien-Tipp QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse