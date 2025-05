QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 37,61 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 37,61 EUR. Bei 37,47 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 37,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 203.684 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,97 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,025 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 483,46 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

