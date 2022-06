QIAGEN Aktie News: QIAGEN schiebt sich am Nachmittag vor

Um 15.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 41,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 42,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,20 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 271.721 Aktien.

Am 26.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 51,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 37,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 10,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,55 EUR.

QIAGEN gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 628,40 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 567,20 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte QIAGEN am 28.07.2022 präsentieren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,79 USD je Aktie.

