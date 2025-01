QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 44,70 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 44,70 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,77 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.910 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 36,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,15 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,45 EUR angegeben.

QIAGEN gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 501,87 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 475,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,18 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen