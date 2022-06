QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Mittwochnachmittag gesucht

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,19 EUR. Mit einem Wert von 40,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 243.007 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 20,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 8,43 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 46,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 27.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD erwirtschaftet worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 628,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 567,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 28.07.2022 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,79 USD fest.

