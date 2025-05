QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 39,21 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 39,21 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,23 EUR. Bei 38,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 147.614 Stück.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Auf der Umsatzseite standen 483,46 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,80 Mio. USD umgesetzt.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

