QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Vormittag fester

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 39,02 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 39,02 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,05 EUR. Mit einem Wert von 38,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 17.430 Aktien.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,38 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Mit Abgaben von 12,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,00 EUR.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 483,46 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Analyse: Kaufen-Bewertung für QIAGEN-Aktie von DZ BANK

QIAGEN-Aktie steigt: QIAGEN übernimmt Software-Anbieter Genoox

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die QIAGEN-Aktie