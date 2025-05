QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 39,64 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 39,64 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,04 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 39,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 161.108 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 19,48 Prozent wieder erreichen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,055 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00 EUR an.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 483,46 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 458,80 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

