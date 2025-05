QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Donnerstagmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 39,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 39,94 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,04 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.026 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,57 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,28 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,055 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

