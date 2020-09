QIX Deutschland: Starke NIKE-Zahlen treiben Adidas mit +6% auf Monatshoch

Sport- und Modeproduzent Adidas wird von NIKE`s boomenden Online-Geschäften in Q1 beflügelt und rechnet mit Normalisierung des Sportgeschäfts. Stabile Geschäftsentwicklung und möglicher Börsengang der Qualtrics-Sparte macht SAP für Investoren derzeit hochgradig interessant.

Am Mittwoch ist mit einem Plus von fast 6% die Aktie von Adidas im Qualitäts-Index der ganz große Gewinner und notiert aktuell bei 286,80 Euro. Was den Kurs des Sportartikelherstellers heute antreibt sind vor allem die starken Zahlen des amerikanischen Konkurrenten NIKE, dessen Aktie nachbörslich bereits um über 10% nach oben schoss. Immerhin hatte das US-Unternehmen mit seinen boomenden Online-Geschäften im 1.Quartal, was bis Ende August lief, die Erwartungen gerade für die schwierige Shutdown-Zeit deutlich übertreffen können. NIKE half dabei insbesondere die unerwartet starken und über alle digitalen Kanäle, wie dem eigenen Webshop, generierten Umsätze, die letztlich um beachtliche 82% gegenüber dem Vorjahreszeitraum anzogen. Bei Adidas erhoffen sich Anleger nun eine ähnlich verlaufende positive Entwicklung. Zumal das als Lifestyle-Produzent bekannte Unternehmen, erst kürzlich eine zukunftsweisende Zusammenarbeit mit der schnell wachsenden amerikanischen Fitnessfirma Peloton bekannt gegeben hatte. Die Herzogenauracher sollen demnach künftig die gesamte Kleidung für Peloton entwickeln und fertigen, was besonders junge sportbegeistere Leute freuen dürfte, da Adidas bei dieser Zielgruppe mit seiner Sport- und Freizeitbekleidung sehr beliebt ist.

Dem Konzernchef zufolge, sei eine Konsequenz aus Corona das Streben nach einem gesünderen Lebensstil. Dazu zähle auch das Bedürfnis nach Sport. Zwar wurde auch die für diesen Sommer geplante Fußball-Europameisterschaft zunächst verschoben, das Unternehmen bleibt aber unabhängig davon, in diesem Bereich weiterhin unangefochtener Weltmarktführer was Marke und internationales Sponsoring betrifft. Zudem hält Adidas ungeachtet aller Covid-19-Umstände an seiner Prognose für das 3.Geschäftsquartal fest, und erwartet diesbezüglich erstmals wieder einen Gewinn zwischen 600 und 700 Mio. Euro. Bei einer weiteren Normalisierung des Sportgeschäfts dürften auch die alten Kennzahlen sowie die hohe Profitabilität durchaus wieder erreicht werden. Die operative Marge (EBIT) des Lifestyle-Unternehmens lag bis zuletzt jedenfalls bei robusten 12%, und auch die Eigenkapitalrendite von 29% war beachtlich. Deshalb befindet sich die Aktie von Adidas auch zu Recht im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Leichte Zugewinne von gegenwärtig 0,3% auf 132,80 Euro zeigt am Mittwoch im Qualitäts-Index auch die Aktie von SAP. Bei dem Softwareentwickler hat die Pandemie die globalen IT-Geschäfte bislang kaum beeinflusst, die Geschäftsentwicklung verläuft bisher erstaunlich stabil. Dies ist vor allem auch dem anhaltend starken Aufschwung der Cloud-Sparte zu verdanken. Von April bis Juni legten die Cloud-Erlöse jedenfalls um beachtliche 18% zu, während das traditionelle Software-Lizenzgeschäft von SAP sogar deutlich um 18% nachgab. Auch hatte der US-Rivale Oracle vor knapp einer Woche bemerkenswerte Zahlen vorgelegt, die sich durchaus auch auf die Walldorfer übertagen lassen. So steigerte der amerikanische Software- und Datenbanken-Spezialist den Umsatz im 1.Quartal des neuen Geschäftsjahres 2021 dank weltweit robuster Unternehmensnachfrage um 2% auf rund 9,4 Mrd. USD, der Gewinn kletterte zugleich um 4% auf 2,9 Mrd. USD. Für zusätzliche Impulse sorge bei SAP zuletzt auch der in Aussicht gestellte Börsengang der Qualtrics-Sparte. Die insbesondere auf Online-Marktforschung spezialisierte Tochter soll dem Unternehmen zufolge abgespalten und an die Börse gebracht werden.

Von Analysten wird das Technologieportfolio von SAP inzwischen auch als sehr aussichtsreich gesehen, was den Aktienkurs künftig neben der eigentlichen operativen Entwicklung vorantreiben dürfte. Hier sollte in erster Linie der Cloud-Bereich des Unternehmens weiter massiv zulegen können. Dabei macht insbesondere der zunehmende Verkauf von flexibleren Web-Abos, die in der Regel monatlich bezahlt werden, den Geschäftsverlauf immer konjunkturunabhängiger. Immerhin will der Softwareproduzent seinen Umsatz von zuletzt 27,6 Mrd. bis 2023 auf rund 35 Mrd. Euro erhöhen. Bei SAP sind für den langfristigen Erfolg neben der hohen Eigenkapitalquote von 51% dabei auch die zuletzt starke Nettomarge von 12% entscheidende Treiber.

