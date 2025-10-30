DAX24.108 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.754 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,96 +0,1%Gold4.000 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Quantum eMotion im Blick

Quantum eMotion Aktie News: Quantum eMotion am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

30.10.25 16:08 Uhr
Quantum eMotion Aktie News: Quantum eMotion am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Quantum eMotion gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Quantum eMotion-Aktie rutschte in der CDNX-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 4,78 CAD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Quantum eMotion Inc Registered Shs
3,02 EUR -0,18 EUR -5,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Quantum eMotion-Aktie rutschte in der CDNX-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 4,78 CAD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Quantum eMotion-Aktie bis auf 4,29 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,10 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.072.897 Quantum eMotion-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,11 CAD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Quantum eMotion-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,10 CAD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 98,01 Prozent.

Am 15.08.2025 äußerte sich Quantum eMotion zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Quantum eMotion dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Quantum eMotion-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie wegen Warrant-Einlösung unter Druck - auch Quantum eMotion im Blick

Quantum eMotion-Aktie Nach Kurssprung in Rot: Neuer Quantenchip und TSMC-Deal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Quantum eMotion

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Quantum eMotion

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Quantum eMotion Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung