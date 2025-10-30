Quantum eMotion Aktie News: Quantum eMotion am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Quantum eMotion im Blick

Die Aktie von Quantum eMotion gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Quantum eMotion-Aktie rutschte in der CDNX-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 4,78 CAD ab.

Die Quantum eMotion-Aktie rutschte in der CDNX-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 4,78 CAD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Quantum eMotion-Aktie bis auf 4,29 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,10 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.072.897 Quantum eMotion-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,11 CAD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Quantum eMotion-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,10 CAD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 98,01 Prozent.

Am 15.08.2025 äußerte sich Quantum eMotion zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Quantum eMotion dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

