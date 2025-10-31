DAX23.998 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,67 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Quantum eMotion Aktie News: Quantum eMotion am Freitagvormittag im Minusbereich

31.10.25 09:22 Uhr
Quantum eMotion Aktie News: Quantum eMotion am Freitagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Quantum eMotion. Die Aktie verlor zuletzt in der CDNX-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,70 CAD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Quantum eMotion Inc Registered Shs
3,07 EUR 0,11 EUR 3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Quantum eMotion-Aktie rutschte in der CDNX-Sitzung um 09:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 4,70 CAD ab.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 5,11 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Quantum eMotion-Aktie 8,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 0,10 CAD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Quantum eMotion-Aktie mit einem Verlust von 97,98 Prozent wieder erreichen.

Quantum eMotion gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Quantum eMotion-Aktie

