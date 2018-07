Infineon: Fundamental und charttechnisch extrem spannend

Infineon-Aktie prallt an 200-Tage-Linie ab

Zur Erinnerung: Im ersten Halbjahr 2018 erzielte man im Konzern mit fast 44 Prozent den Löwenumsatz in der Automobilbranche. Seit dem Jahreswechsel entwickelte sich die Infineon -Aktie dennoch deutlich besser als die DAX -Autowerte BMW Daimler und Volkswagen . Auch mit Blick auf die operative Gewinnmarge übertraf der Halbleiterhersteller die Vergleichswerte seiner "automobilen Kundschaft" deutlich.Seit dem Geschäftsjahr 2013 geht es mit dem Gewinn pro Aktie stetig bergauf. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen die Analysten im Konsens mit einem leichten Anstieg von 0,25 auf 0,27 Euro. 2022 halten sie sogar 0,38 Euro für möglich, was angesichts der ungewissen Gemengelage mit zahlreichen Fragezeichen zu versehen ist. Unter den insgesamt 21 von finanzen.net erfassten Analystenurteilen hält eine große Mehrheit von 16 Analysten den Titel für kaufenswert ("Buy"), während zwei Aktienexperten dem Wert eher neutral gegenüberstehen ("Hold"). Immerhin drei Analysehäuser (BNP Paribas, Morgan Stanley und Barclays Capital) stufen den Technologiewert sogar als Verkaufsposition ("Sell") ein. Die prognostizierten Kursziele reichen von 11,00 Euro (Morgan Stanley) bis 30 Euro (Goldman Sachs) und ergeben einen Durchschnittswert von 24,67 Euro (aktuell: 22,65 Euro).Aus charttechnischer Sicht fiel die Infineon-Aktie in den vergangenen drei Jahren vor allem durch ihren steilen Aufwärtstrend auf. Seither hat sich der Technologiewert mehr als verdreifacht. Seit Herbst vergangenen Jahres wechselte der Titel jedoch vom Aufwärts- in den Seitwärtsmodus. Die daraus resultierende Tradingrange erstreckt sich von 20,50 bis 25,50 Euro. Besonders interessant: In der vergangenen Woche scheiterte der Titel an der langfristigen 200-Tage-Linie. In diesem Jahr wurde die Durchschnittslinie immer wieder touchiert. Nun darf man gespannt sein, welche Richtung die Aktie in den kommenden Wochen einschlagen wird.