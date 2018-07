Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Vermögensaufbau 2.0: Die Geld-Revolution

So machen Sie mit den besten Computerfonds und Robo-Advisors viel mehr aus Ihrem Kapital. Dazu: Robo-Advisors sind noch ein Nischenthema. €uro am Sonntag hat die automatisierten Geldverwalter getestet.

Kicker an der Konsole

Kai Wollin ist dreifacher Weltmeister im Fußball - auf der Spielekonsole. Nächstes Wochenende geht es um den nächsten Titel und viel Geld.

Griechische Tragödie

Die Brandkatastrophe in Griechenland war auch deshalb so schlimm, weil bei der Feuerwehr gespart wurde. Das Land bleibt ein Problemfall.

An chinesischen Hälsen

Europäische Luxusmarken sind bei Chinas Jugend begehrt. Die Umsätze steigen, die Risiken auch.

Nachrichten von der Brücke

Am Donnerstag stellt Joe Kaeser die nächste Stufe seiner Strategie für Siemens vor.

Heiße Wette

Die Stahlbranche ist im Umbruch. Das sind die Gewinner.

Früchte eines Urteils

Der Europäische Gerichtshof reglementiert die Nutzung neuer Gentechnik-­Methoden stark. Das hat Folgen für ­Landwirte und Industrie.

Aktie im Brennpunkt

Daimler kriegt die Kurve nicht.

Comeback der aktiven Investoren

Fondsmanager dürften bald vor ETFs die Nase vorn haben.

Mobiles Bezahlen

Nach Google Pay ermöglichen nun auch Sparkassen und Volksbanken das Zahlen per Smartphone. Wie das geht und woran es noch hakt.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

