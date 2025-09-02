DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.059 -0,5%Nas21.403 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Notierung im Blick

Reddit Aktie News: Reddit steigt am Mittwochabend

03.09.25 20:24 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit steigt am Mittwochabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Reddit. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 221,70 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Reddit
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 221,70 USD zu. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 239,37 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,22 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 803.723 Reddit-Aktien.

Am 19.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 253,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 75,07 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

