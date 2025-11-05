DAX24.079 +0,5%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Nachmittag freundlich

05.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 189,62 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 189,62 USD. Die Reddit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,10 USD. Bei 187,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 144.150 Reddit-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 137,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 584,91 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 348,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,27 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

