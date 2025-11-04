Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend im Tiefenrausch

So bewegt sich Reddit

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,3 Prozent im Minus bei 190,03 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 190,03 USD. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 188,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 198,42 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.169.832 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 79,80 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 138,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 584,91 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 67,91 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

