Reddit Aktie News: Reddit schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Reddit gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 210,00 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 210,00 USD zu. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 214,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 211,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 270.951 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,67 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,80 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 163,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 584,91 Mio. USD im Vergleich zu 348,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Reddit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,22 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

