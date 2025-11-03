DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.010 +0,2%
Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend mit KursVerlusten

Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,0 Prozent auf 200,57 USD ab.

Um 20:07 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 4,0 Prozent auf 200,57 USD ab. Die Reddit-Aktie sank bis auf 199,20 USD. Bei 211,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 743.682 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Mit einem Zuwachs von 41,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 79,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 584,91 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 67,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Reddit am 18.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

