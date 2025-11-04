Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 195,42 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 195,42 USD. Das Tagestief markierte die Reddit-Aktie bei 193,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 198,42 USD. Zuletzt wurden via New York 278.874 Reddit-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 44,72 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,80 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 584,91 Mio. USD – ein Plus von 67,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 348,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

