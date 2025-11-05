Reddit Aktie News: Reddit bricht am Abend nach oben aus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Reddit zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 197,43 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 197,43 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 199,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.509 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 43,25 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 59,58 Prozent wieder erreichen.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.10.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

