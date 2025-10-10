Reddit Aktie News: Reddit am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Reddit

Die Aktie von Reddit zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Reddit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 211,80 USD.

Die Reddit-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 211,80 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 214,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 209,54 USD. Mit einem Wert von 213,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.094 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,31 USD am 11.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 67,28 Prozent wieder erreichen.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 499,63 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Reddit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 1,86 USD im Jahr 2025 aus.

