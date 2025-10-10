Reddit Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Reddit

DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.256 -1,9%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.358 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 203,70 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 203,70 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Reddit-Aktie bis auf 200,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 500.851 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 27,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 69,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 281,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Am 04.11.2026 wird Reddit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 1,86 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

