Reddit Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Reddit
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 203,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 203,70 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Reddit-Aktie bis auf 200,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 500.851 Reddit-Aktien.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 27,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 69,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 281,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Am 04.11.2026 wird Reddit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 1,86 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher
Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen
Übrigens: Reddit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Reddit
Analysen zu Reddit
Keine Analysen gefunden.