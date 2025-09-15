Reddit Aktie News: Reddit gibt am Nachmittag nach

So entwickelt sich Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 262,05 USD.

Die Reddit-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 262,05 USD. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 261,66 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 263,09 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.995 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 266,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,70 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,33 USD. Dieser Wert wurde am 17.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,12 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

