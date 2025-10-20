DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.990 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,49 -1,4%Gold4.350 +2,3%
So entwickelt sich Reddit

Reddit Aktie News: Reddit haussiert am Nachmittag

20.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Reddit zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,4 Prozent auf 207,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
175,00 EUR 13,00 EUR 8,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 6,4 Prozent auf 207,52 USD zu. Die Reddit-Aktie legte bis auf 208,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,80 USD. Zuletzt wechselten 182.658 Reddit-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Gewinne von 36,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.10.2024 bei 76,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 171,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Reddit wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

