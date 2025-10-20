Reddit Aktie News: Reddit zieht am Abend deutlich an

Blick auf Reddit-Kurs

Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 206,25 USD.

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 206,25 USD. Im Tageshoch stieg die Reddit-Aktie bis auf 211,01 USD. Bei 200,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 680.187 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Am 19.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,95 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,63 Mio. USD – ein Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 281,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,86 USD fest.

